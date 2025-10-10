Состояние подростка, пострадавшего при зацепинге в Подмосковье, оценивается как тяжелое

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Пострадавший в результате зацепинга в подмосковном Клину подросток находится в тяжелом состоянии, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

У подростка выявили тяжелый перелом плеча, перелом челюсти, ушиб головного мозга и переохлаждение. По словам омбудсмена, врачи госпиталя имени Рошаля уже провели ему операцию. Медики дают оптимистичные прогнозы – на днях пострадавшего планируют перевести из реанимации в палату.

"Говорила с мамой пострадавшего от зацепинга Артема. Она очень переживает случившееся. Счастлива, что сын после двух дней поиска остался жив. Артему 14 лет. Мама уверена, что сына к этому ужасному занятию кто-то подбил или заставил", – написала она в своем телеграм-канале.

Об инциденте с зацепером, который трое суток пролежал в холодном овраге, стало известно 8 октября. По предварительным данным, он катался на поезде "Ласточка" вместе со своими друзьями, но в какой-то момент упал в овраг.

СМИ писали, что друзья подростка посчитали его погибшим и договорились ничего не рассказывать о произошедшем. Позже мальчика удалось найти в полосе отвода на перегоне Подсолнечная – Клин Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Его госпитализировали, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

