Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали очередной беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, в среду, 10 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Ранее на подлете к столице был сбит один беспилотник. Спустя время мэр Москвы сообщил об уничтожении еще одного дрона. Затем силы ПВО вновь отразили атаку БПЛА.

На месте падения обломков дронов также работают профильные специалисты.

