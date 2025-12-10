Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили еще один дрон, который направлялся в сторону Москвы, в среду, 10 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

В настоящее время на месте, куда упали обломки БПЛА, задействованы специалисты экстренных служб.

Кроме того, 10 декабря на подлете к столице был сбит один беспилотник. На месте падения его фрагментов также работали профильные специалисты.

