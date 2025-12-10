10 декабря, 08:20Мэр Москвы
Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили еще один дрон, который направлялся в сторону Москвы, в среду, 10 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
В настоящее время на месте, куда упали обломки БПЛА, задействованы специалисты экстренных служб.
Кроме того, 10 декабря на подлете к столице был сбит один беспилотник. На месте падения его фрагментов также работали профильные специалисты.