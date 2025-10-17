Форма поиска по сайту

17 октября, 07:58

Происшествия

Прокуратура начала проверку после исчезновения подростка в Лобне

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Подмосковная прокуратура начала проверку после исчезновения 14-летнего подростка из дома в городе Лобне, сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время местонахождение мальчика не установлено. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося. Также будет проведена проверка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в СМИ появилась информация, что подросток пропал при странных обстоятельствах. Уточнялось, что 13 октября он вылез из окна собственного дома и ушел в неизвестном направлении. По словам мамы ребенка, раньше он никогда не сбегал из дома, но недавно подружился с ребятами, которые увлекаются зацепингом.

По факту пропажи мальчика возбуждено уголовное дело. СМИ писали, что подросток отправился в Звенигород на встречу зацеперов. По неподтвержденным данным, ее организаторы помогают участникам скрыться от взрослых.

происшествия

