Мама пропавшего в Подмосковье зацепера рассказала об атмосфере в семье

Фото: Москва 24

В семье подростка-зацепера, который пропал в Подмосковье, не было явных ссор и конфликтов. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила мама пропавшего мальчика Елена Волынская.

"До этого были случаи, что он катался зацепером. Мы с ним поговорили <...> и он сказал, что все понял", – поделилась женщина.

При этом никаких перегибов или неаккуратного общения с подростком не было, указала его мама.

Информация о пропаже мальчика из Лобни появилась в СМИ 16 октября. Уточнялось, что 13 октября он ушел из дома в неизвестном направлении, хотя ранее никогда не сбегал. По словам мамы ребенка, недавно он подружился с людьми, которые увлекаются зацепингом. По данным журналистов, мальчик мог скрыться от взрослых при помощи своих новых друзей.

По факту пропажи подростка возбуждено уголовное дело. Неподалеку от станции Некрасовская Савеловского направления 17 октября нашли кроссовки мальчика. Также в нескольких метрах был обнаружен его телефон.

