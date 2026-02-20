Более 26 тысяч иностранцев выдворили из Москвы в 2025 году

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Свыше 26 тысяч иностранных граждан выдворены из Москвы в прошлом году. При этом 646 человек депортированы, сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

По данным ведомства, в отношении около 18 тысяч иностранцев было принято решение о помещении в центр временного содержания.

Всего полиция Москвы в 2025 году провела более 11 тысяч проверок соблюдения миграционного законодательства в общественных местах, торговых центрах, точках общественного питания, хостелах, на строительных объектах и других местах.

Ранее иностранец с 5 поддельными паспортами был задержан в столичном районе Люблино. Установлено, что 25-летний мужчина из ближнего зарубежья приехал в Москву в декабре 2025 года для заработка. Иностранец рассказал, что фиктивные документы купил у незнакомца в одном из мессенджеров с целью открытия банковских счетов и заработка денег в интернете.

Между тем в Госдуму внесли законопроект, согласно которому мигранту в России будет грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 4 года со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за использование подложной справки о медобследовании.

Новые меры предлагаются с учетом специфики и значения документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты граждан от опасных инфекций.

