Депутат Луговой: в России нужно ограничить число банковских счетов для мигрантов

В России нужно ограничить число банковских счетов для иностранных граждан. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой.

"Необходимо законодательно установить: один мигрант – один банк. Один счет в каждом банке", – приводит слова Лугового ТАСС.

По словам парламентария, банки также должны открывать счета мигрантам только по загранпаспортам, тогда как сейчас это можно делать по внутренним документам иностранных государств.

Кроме того, добавил Луговой, сотрудники банков должны нести уголовную ответственность за содействие дропперским схемам.

"Мы предлагаем ввести отдельную норму, предусматривающую уголовную ответственность для сотрудников банков, которые содействуют организаторам схем с использованием дропов", – сказал депутат.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в российском обществе наблюдается серьезная социальная напряженность из-за нелегальных мигрантов. Он отметил, что иностранные граждане должны строго соблюдать трудовой договор и своевременно выезжать из страны после выполнения рабочих задач.