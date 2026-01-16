Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 января, 09:30

Политика

В ГД внесен проект о прохождении мигрантами медосмотра при въезде в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Госдуму внесен проект по противодействию нелегальной миграции и защите граждан России. Авторами инициативы стали депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Законопроект предлагает установить для указанных категорий граждан единый срок прохождения медицинского освидетельствования – в течение 30 календарных дней со въезда в страну. Предполагается, что оно будет осуществляться за счет средств иностранных граждан.

Помимо этого, предлагается запретить медицинским организациям передавать третьим лицам права и обязанности по оформлению медзаключений и проведению медосвидетельствования.

Будет установлена обязательная периодичность прохождения медосвидетельствования для мигрантов – в течение 30 дней по истечении года со дня прохождения прошлой процедуры.

Уполномоченные медицинские организации, в свою очередь, должны размещать в единой информационной системе здравоохранения медзаключения по итогам освидетельствования в электронном виде. Они также должны будут уведомлять МВД России и Роспотребнадзор об иностранных гражданах, у которых выявлены опасные заболевания или факт употребления запрещенных веществ. Это необходимо для оперативной высылки таких граждан из России.

По мнению авторов законопроекта, его принятие даст возможность обеспечить дополнительные меры безопасности в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны здоровья граждан, надлежащий учет и достоверность сведений о результатах медосвидетельствования, а также оперативный обмен данными между ведомствами.

Прежде всего реализация законопроекта направлена на то, чтобы пресечь противоправную деятельность, связанную с нелегальной миграцией.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в российском обществе наблюдается серьезная социальная напряженность из-за нелегальных мигрантов. Он отметил, что иностранные граждане должны строго соблюдать трудовой договор и своевременно выезжать из страны после выполнения рабочих задач.

