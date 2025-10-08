Кабмин РФ сократил квоту на временное проживание для иностранцев

Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов

Российское правительство сократило квоту на выдачу разрешений на временное проживание для иностранцев в 2026 году до 3,8 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно распоряжению кабмина, в следующем году будет выдано 3 802 разрешения с распределением по регионам. При этом в 2025 году квота включала 5,5 тысячи разрешений, а в 2024-м – 10,6 тысячи.

Ранее Владимир Путин заявил, что власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует. По его словам, это "чувствительная" тема для россиян. Президент также подчеркнул, что эти вопросы нужно решать и "постоянно" держать в поле зрения.

Многие решения по вопросам миграционной политики уже приняты, но необходимо добиться их исполнения, добавил глава государства.