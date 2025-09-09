В ГД внесли проект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию

Фото: ТАСС/Олег Елков

Фракция "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить с собой членов семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива подготовлена главой СРЗП Сергеем Мироновым и депутатами партии Олегом Ниловым, Яной Лантратовой, Андреем Кузнецовым и Михаилом Делягиным.

"Проектом Федерального закона предлагается установить запрет на пребывание на территории Российской Федерации членов семьи (супруга/супруги, детей) иностранного гражданина, прибывающего в целях осуществления трудовой деятельности, за исключением граждан Республики Белоруссия и высококвалифицированных иностранных специалистов", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Миронов подчеркнул, что данная норма является важным шагом на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов в целях безопасности и защиты прав российских граждан.

"Принятие Федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15–20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение", – отмечается в записке.

Депутаты добавили, что в результате принятия проекта ожидается увеличение эффективности трудовой миграции, "ориентированной исключительно на рабочие места, без расширения за счет иждивенцев".

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев призвал оставшихся без работы, отчисленных из вуза и не прошедших дактилоскопию мигрантов покинуть страну. По его мнению, на улице и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих иностранцев, которые "не приносят пользу для российского общества".

