Захарова: Россия внимательно изучает информацию из ноты Узбекистана по мигрантам

Фото: 123RF/mikrokon

Содержащиеся в ноте МИД Узбекистана сведения о проверках в России граждан республики будут внимательно изучены. Об этом сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам представителя МИД РФ, направленная России нота будет доведена до компетентных инстанций, а после российская сторона сообщит Узбекистану всю объективную информацию, которую удастся выявить.

Захарова также напомнила, что РФ и Узбекистан объединяют прочные связи, союзничество и всестороннее стратегическое партнерство.

МИД Узбекистана выразил обеспокоенность из-за неправомерных обысков и якобы ненадлежащего обращения с гражданами республики в России. В связи с этим узбекская сторона направила в РФ ноту.



По словам пресс-секретаря ведомства Ахрора Бурханова, подобные случаи не соответствуют дружественным отношениям между двумя государствами. В связи с этим МИД Узбекистана призвал российскую сторону принять конкретные меры по предотвращению подобных случаев.

