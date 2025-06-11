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11 июня, 04:26

Политика

Узбекистан выразил ноту России из-за проверок мигрантов

Фото: depositphotos/viperagp

МИД Узбекистана выразил обеспокоенность обысками и якобы ненадлежащим обращением с гражданами республики в России. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов в своем телеграм-канале.

По словам Бурханова, узбекская сторона направила в МИД России ноту, в которой выразила обеспокоенность жалобами своих граждан на неправомерные проверки, неуважение и грубое отношение.

Он отметил, что подобные случаи не соответствуют дружественным отношениям между двумя государствами. В связи с этим МИД Узбекистана призвал российскую сторону принять конкретные меры по предотвращению подобных случаев.

Ранее сотрудники полиции в Санкт-Петербурге по итогам рейда по выявлению нелегальных мигрантов доставили в отделы более 200 человек. Правоохранители проверили стройплощадки, а также организации по оказанию услуг иностранным гражданам, в том числе Единый миграционный центр на улице Красного Текстильщика. Всего были проверены около 5 тысяч человек.

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