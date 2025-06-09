Володин представил новый законопроект по миграционной политике

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Депутаты Госдумы на этой неделе планируют приступить к обсуждению нового законопроекта, направленного на улучшение миграционной политики. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, передает RT.

Инициатива обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием предоставлять информацию о детях мигрантов в территориальные подразделения МВД. В их число войдут:



сведения о личности ребенка и его родителей;

результаты проверки знаний учеников в школах;

информация о зачислении и отчислении из образовательных учреждений;

данные об обращениях в образовательные организации иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.

После этого МВД должно будет направить информацию о регистрации или миграционном учете детей иностранных граждан органам управления образованием, подчеркнул спикер Госдумы.

По его словам, это позволит быстро обмениваться данными о правомерности пребывания ребенка и его родителей в России. От чего, в свою очередь, будет зависеть принятие дальнейших решений.

"Кроме того, выявление МВД не поступивших в школы детей мигрантов позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков", – подчеркнул Володин.

Отдельно он обратил внимание, что проект предусматривает обязательную запись результатов тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральной информационной системе.

Депутаты также рассмотрят законопроект, по которому регионы страны смогут сами устанавливать правила для проживания мигрантов. Его внесет партия "Новые люди".

Если инициативу примут, то субъекты получат возможность ограничивать количество иностранных граждан в одной квартире и устанавливать дополнительные требования к уровню владения русским языком. Кроме того, проект предусматривает квотирование расселения мигрантов по районам, то есть запрет на заселение иностранцев в случае превышения определенного порога.