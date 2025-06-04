Минобрнауки проверит организацию экзамена для мигрантов по русскому языку

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Министерство науки и высшего образования России проверит, как проходит экзамен для мигрантов по русскому языку. Об этом рассказал РИА Новости замглавы ведомства Константин Могилевский.

По его словам, необходимость проведения дополнительных проверок связана с выявленными Следственным комитетом РФ правонарушениями. Могилевский также подчеркнул, что ректорам университетов регулярно напоминают об их ответственности за несоблюдение закона.

В конце мая в отношении директора международного центра языкового тестирования Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) было возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем для организации незаконной миграции. Всего фигурантами дела стали 17 человек.

По версии СК, директор центра языкового тестирования, его подчиненные и представители коммерческой фирмы создали преступное сообщество, в рамках которого они искали тех, кто будет проводить экзамены по русскому языку для иностранцев.

Агенты, в свою очередь, искали лиц без гражданства, для которых они фальсифицировали результаты тестирования. Таким образом, злоумышленники предоставили свыше 200 иностранцам возможность незаконного пребывания в РФ.

В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от Минобрнауки РФ дать оценку действиям руководства высших учебных заведений, которые были замешаны в противоправной деятельности. Он напомнил, что теперь злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции, а также уголовное наказание – за создание преступного сообщества и участие в нем.

