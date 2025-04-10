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10 апреля, 19:39

Политика

Медведев указал на злоупотребления в экзамене по русскому языку для мигрантов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Большое число злоупотреблений было зафиксировано при экзамене по русскому языку и истории для мигрантов. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

По его словам, сертификаты о сдаче экзамена, которые получают иностранцы, не всегда гарантируют их знания.

"Так, скажем аккуратно, иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться", – цитирует политика ТАСС.

Медведев напомнил, что в конце прошлого года вступили в силу законодательные изменения, которые направлены на борьбу с нарушениями в этой сфере, включая и коррупционные нарушения.

"Проводить эту процедуру и выдавать им сертификаты теперь могут только государственные учреждения, правительство утвердило недавно перечень этих организаций. И установлена обязанность по видеофиксации всей процедуры экзамена", – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Также Медведев призвал не выдавать разрешение на проживание в России и гражданство мигрантам с неснятой или непогашенной судимостью, поскольку они представляют опасность. В связи с этим он обратил внимание на необходимость усовершенствования механизма предоставления сведений об иностранных гражданах.

"Важно, чтобы они поступали своевременно и в полном объеме. Особенно это касается информации о тех, кто прибывает к нам в безвизовом порядке", – добавил Медведев.

В конце прошлого года правительство утвердило единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории РФ. Она составляет 2 950 рублей за экзамен по русскому языку и столько же – за экзамен по истории РФ и основам законодательства страны. При этом цена экзаменов различна в зависимости от цели их сдачи.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ограничить детей мигрантов в количестве попыток написания теста по русскому языку для поступления в школы. По словам парламентария, дети могут сдать тест через некоторое время после неудачной попытки. Однако, уточнил он, нужно ввести определенное число попыток.

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