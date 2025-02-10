Слуцкий предложил провести для части мигрантов повторный экзамен на знание русского языка

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением организовать повторную платную сдачу экзаменов для иностранных граждан, которые ранее получили сертификаты от сторонних коммерческих организаций. Об этом пишет РИА Новости.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о проведении для таких граждан повторной сдачи экзамена до 1 января 2026 года за плату в соответствующих государственных учреждениях, чтобы подтвердить необходимый уровень владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ", – указано в обращении.

Слуцкий напомнил, что с 10 декабря 2024 года сертификаты для иностранных граждан выдаются исключительно государственными учреждениями, включенными в перечень, утвержденный правительством России.

Парламентарий отметил, что ранее действовавший порядок позволял образовательным учреждениям привлекать третьих лиц для проведения экзаменов на договорной основе. По его мнению, это привело к появлению подложных документов без реальной проверки уровня знаний иностранцев.

Ранее в нижней палате парламента заявили, что ждут от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции в связи с проживанием около 670 тысяч нелегальных иностранцев на территории России.

Между тем с 5 февраля начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Реестр опубликован на портале МВД РФ. Граждане будут в нем находиться до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из России либо до урегулирования правового положения на территории страны.