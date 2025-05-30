Дело возбуждено на директора центра РУДН из-за незаконной миграции иностранцев

Фото: телеграм-канал "Следком"

Против директора международного центра языкового тестирования Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем для организации незаконной миграции. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) России Светлану Петренко.

Всего фигурантами дела стали 17 человек. По версии СК, директор центра языкового тестирования РУДН, его подчиненные и представители коммерческой организации в период с 2021 по 2024 год создали преступное сообщество, которое действовало в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях.

Злоумышленники, входившие в сообщество, занимались поиском тех, кто будет проводить экзамены по русскому языку для иностранных граждан. Агенты, в свою очередь, искали лиц без гражданства, для которых они фальсифицировали результаты тестирования для выдачи им сертификатов, необходимых для получения разрешения на работу и временное проживание, а также вида на жительство и гражданства России.

Затем, как выяснило ведомство, результаты экзаменов с документами и деньгами передавались из территориальных локальных центров через коммерческую организацию в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки иностранцев, где осуществлялась выдача сертификатов.

Таким образом, участники преступного сообщества предоставили свыше 200 иностранцам возможность незаконного пребывания в России. В связи с этим им были предъявлены обвинения. Двух организаторов данной схемы арестовали. Остальным фигурантам избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.

Ранее шесть граждан из Волгоградской области и Московского региона, в том числе один иностранец, были задержаны за незаконную легализацию более 1 тысячи человек. По предварительным данным, предприниматель с рядом граждан зарегистрировал коммерческие компании, выдав их за агентства по подбору персонала.

Злоумышленники раздавали свои визитные карты и публиковали объявления в мессенджерах, предлагая за деньги незаконно оформить миграционные документы. Затем они заключали фиктивные гражданско-правовые и трудовые договоры с иностранцами, продлевая таким образом им сроки пребывания в России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

