СК: завершено расследование дела о незаконной выдаче 72 загранпаспортов в Москве

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В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной выдаче 72 загранпаспортов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

Дело было заведено в отношении сотрудницы отдела по вопросам миграции и ее бывшей коллеги. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

Фигуранткам предъявлено обвинение, в ходе допроса они признали вину в инкриминированном преступлении.

Преступная деятельность была выявлена благодаря работе следователей столичного СК и УСБ ГУ МВД России по городу. Уголовное дело передано для направления в суд.

Как сообщалось ранее, не позднее декабря 2022 года фигурантки, действуя вопреки интересам службы, незаконно оформили и выдали 72 заграничных паспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление.

Между тем в МВД напомнили, что госпошлина при отказе от получения загранпаспорта, в том числе с электронным носителем информации, не возвращается.

Также в ведомстве напомнили, что уплаченная госпошлина не возвращается в случае неявки в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД РФ по истечении полугода со дня подачи заявления и получения уведомления в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг о приглашении на прием для предоставления документов.