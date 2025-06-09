В РФ предложили запретить въезд иностранцам за оскорбление страны

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Иностранцам запретят въезд в Россию в случае нарушения ими интересов РФ за границей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Айрата Фаррахова.

Парламентарий является одним из авторов законопроекта об аресте имущества граждан, нарушивших интересы России за рубежом. В середине мая ГД одобрила документ и постановила внести поправки до 11 июня.

Фаррахов отметил, что сам факт установления правонарушения иностранца фиксируется во всех реестрах. Если же этот человек когда-либо захочет посетить Россию, то это правонарушение станет препятствием для его поездки.

Законопроект работает в том числе и на будущее, подчеркнул депутат. В частности, после завершения СВО все те, кто позволял себе различного рода "оскорбления" в адрес РФ, столкнутся с проблемами при въезде в страну.

Новые поправки также позволят привлечь к ответственности иноагентов и релокантов, нарушивших статьи КоАП РФ. Ключевым изменением должен стать список правонарушений в том числе и для граждан РФ: к примеру, дискредитация ВС РФ, нарушение порядка деятельности иноагента и прочие.

В Госдуму также внесли законопроект, который запрещает иностранным агентам учреждать юридические лица и СМИ с контентом для несовершеннолетних.

Авторы документа отметили, что в соответствии с законом на иноагентов накладываются определенные ограничения. Среди них – запрет на производство информационной продукции для детей. Однако лица, признанные иноагентами, все еще могут стать учредителями юрлиц и СМИ, которые будут использованы для распространения или создания контента или книжных изданий.