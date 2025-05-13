ГД приняла в первом чтении законопроект об аресте имущества релокантов за правонарушения

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об аресте имущества граждан РФ, уехавших из страны и совершивших правонарушение против интересов России. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, такая мера позволит предотвратить уклонение граждан от ответственности и может обеспечить исполнение постановлений о наказании. При этом предлагается расширить правила привлечения к административной ответственности на все правонарушения за рубежом, которые угрожают интересам РФ.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что среди таких нарушений фигурируют: пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, дискредитация российской армии, злоупотребление свободой слова, распространение фейков, несоблюдение обязанностей владельца соцсети.

До этого в ГД внесли законопроекты, которые позволяют признавать иностранными агентами лиц, которые содействуют иностранным организациям вопреки интересам России. Речь, в частности, шла о сборе военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками может быть использована против безопасности РФ.

