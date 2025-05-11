ГД рассмотрит проект об усилении ответственности уехавших граждан

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Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект об усилении административной ответственности граждан, уехавших из России и совершающих правонарушения против ее интересов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в телеграм-канале.

"Предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей", – уточнил он.

Среди таких правонарушений Володин назвал пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики; дискредитацию Вооруженных сил РФ; злоупотребление свободой слова и распространение фейков; несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.

По словам Володина, будет предусмотрен и арест имущества, чтобы такие граждане не могли уклониться от решения суда по их делу о правонарушении. Председатель ГД обратил внимание, что такие лица, находящиеся за пределами страны, должны отвечать по законам России.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит полный запрет на участие иноагентов в просветительской и образовательной деятельности в России. Инициатива была внесена в Госдуму депутатами во главе с председателем комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василием Пискаревым в январе. В апреле ее одобрил Совет Федерации.

