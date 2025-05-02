02 мая, 04:29Политика
Закон о расширении оснований для признания иноагентом вступил в силу со 2 мая
Фото: Москва 24/Роман Балаев
В России расширился перечень оснований для признания иностранным агентом. Со 2 мая вступил силу закон о возможности признавать иноагентами граждан, которые содействуют в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Статус иноагента может быть присвоен за помощь, в том числе финансовую, при исполнении решений иностранных государственных органов и международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения направлены против безопасности государства.
Соответствующий закон был принят Госдумой в апреле 2025 года и подписан Владимиром Путиным.
Ранее уголовное дело было возбуждено против российского писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом). Публициста подозревают в распространении фейков о российской армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.
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