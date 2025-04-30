СК возбудил уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Дмитрий Быков признан в РФ иноагентом)

Уголовное дело возбуждено против российского писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Публициста подозревают в распространении фейков о российской армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.

Сейчас, по данным ведомства, рассматривается вопрос об объявлении Быкова в розыск.

Ранее писатель в разговоре с пранкерами Вованом (настоящее имя – Владимир Кузнецов. – Прим. ред.) и Лексусом (настоящее имя – Алексей Столяров. – Прим. ред.) заявил, что не имеет претензий к Украине из-за убийства россиян. С Быковым беседовали от имени главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Публицист также признавался, что хотел бы поехать на Украину.

На фоне этих высказываний объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город – Буквоед" приостановила продажи книг Быкова. В издательстве АСТ также заявили, что решили приостановить распространение произведений писателя.

