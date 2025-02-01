МИД Узбекистана: ролик на YouTube сфабриковали, чтобы поссорить Москву и Ташкент

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Ролик на YouTube с оскорблением узбекского народа сфабриковали, чтобы поссорить РФ и Узбекистан, заявил пресс-секретарь МИД республики Ахрор Бурханов в интервью информагентству Dunyo.

Представитель МИД Узбекистана подчеркнул, что как только ролик был обнаружен, ведомство сразу же связалось с российской стороной.

"В результате расследования стало ясно, что данный материал является провокационным и сфабрикован деструктивными силами, пытающимися посеять раздор в отношениях между нашими народами", – добавил дипломат.

Между тем ФСБ установила автора данного видеоролика. Им оказался гражданин Украины Николай Кочмарик 1984 года рождения. Он родился в Николаевской области УССР и в настоящий момент остается на территории Украины, уточнили в ведомстве. Мужчина также поддерживает Вооруженные силы страны (ВСУ).

При этом сотрудники ФСБ установили, что видеоролик был опубликован на YouTube-канале, который контролируется литовскими спецслужбами.