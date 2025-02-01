ФСБ установила автора видеоролика с разжиганием ненависти к узбекам

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ФСБ установила автора видеоролика на YouTube, содержащего высказывания, которые были сделаны от имени якобы русского националиста и разжигавшие вражду к узбекам. Им оказался гражданин Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Автором видеоролика оказался Николай Кочмарик 1984 года рождения. Он родился в Николаевской области УССР и в настоящий момент остается на территории Украины, уточнили в ведомстве. Мужчина также поддерживает Вооруженные силы страны (ВСУ).

При этом сотрудники ФСБ установили, что видеоролик был опубликован на YouTube-канале, который контролируется литовскими спецслужбами.

Ранее блогера Дану Орманбаеву, которая оскорбила проживающую в Казахстане гражданку России, объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни. По данным местных СМИ, девушка находится за границей. Уголовное дело на нее завели в апреле 2024 года после поданного пострадавшей заявления об угрозах и оскорблениях по национальному признаку со стороны блогера.

