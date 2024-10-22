Рэпер Рецидив приговорен к 1,8 года колонии за разжигание ненависти

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд назначил 18-летнему красноярскому рэперу Исламу Закирову, известному под псевдонимом Рецидив, 1,8 года колонии общего режима по делу о разжигании ненависти либо вражды в Сети. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По информации пресс-службы столичной прокуратуры, 18 ноября 2023 года в баре, расположенном в проезде Якушкина, рэпер намеренно озвучил высказывания, в которых содержались призывы к насильственным действиям, а также негативное отношение к русским.

При этом Закиров знал, что запись его выступления потом будет распространена на одном из каналов в видеохостинге. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

Ранее нижегородский комик Дмитрий Гаврилов был арестован на 13 суток за одно из выступлений. В его ролике на YouTube содержатся признаки унижения человеческого достоинства по признакам национальности, языка и происхождения. Гаврилов признал свою вину в совершении административного правонарушения.

