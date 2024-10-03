Суд оставил в силе приговор поэтам за чтение разжигающих ненависть стихов в центре Москвы

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Мосгорсуд оставил в силе приговор поэтам Егору Штовбе и Артему Камардину по делу о чтении разжигающих ненависть стихов на Триумфальной площади в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд отклонил аппеляцию защиты.

В декабре прошлого года Тверской суд Москвы приговорил двух поэтов к 5,5 и 7 годам лишения свободы соответственно по делу о публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности РФ и о разжигании ненависти во время чтения стихов на Триумфальной площади.

Также в мае 2023 года суд назначил четыре года колонии третьему фигуранту дела – Николаю Дайнеко, признавшему вину и заключившему сделку со следствием.