В Москве осудили двух поэтов за разжигание ненависти в стихах

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Тверской суд Москвы назначил двум поэтам Егору Штовбе и Артему Камардину 5,5 и 7 лет лишения свободы соответственно по делу о публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности РФ и о разжигании ненависти во время чтения стихов на Триумфальной площади. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

Уточняется, что оба поэта будут отбывать срок в колонии общего режима. Гособвинение требовало назначить Штовбе шесть лет колонии, а Камардину – семь.

В мае 2023 года суд назначил четыре года колонии третьему фигуранту дела – Николаю Дайнеко, который признал вину и заключил сделку со следствием.

Ранее суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) на 20 тысяч рублей за разжигание ненависти высказываниями в адрес президента РФ, военных и актеров.



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