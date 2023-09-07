07 сентября, 15:59Происшествия
Экс-схимонаху Сергию смягчили приговор по делу о разжигании вражды и ненависти
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
Мосгорсуд уменьшил на один месяц срок лишения свободы экс-схимонаху Сергию (Николай Романов), которого осудили по делу о разжигании ненависти. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.
"Апелляционная жалоба защиты удовлетворена частично, наказание Романову смягчено на один месяц – до 6 лет и 11 месяцев", – заявили в пресс-службе.
Ранее Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) к 5,5 года лишения свободы по делу о разжигании ненависти. С учетом первого приговора Романов должен провести в колонии общего режима 7 лет.
Суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, в июле 2020 года. Ранее его запретили в служении после нарушения запрета на проповеди. Его также лишили права носить наперсный крест.
Как стало известно летом 2020 года, экс-схимонах Сергий сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, тем самым совершив церковный переворот. Он выставил у монастыря охрану из казаков и заявил, что его противникам придется брать территорию силой.
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