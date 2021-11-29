16:57
Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда
Гособвинение попросило суд приговорить бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов) к 4 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Измайловского суда столицы.
"Государственный обвинитель в своих прениях по уголовному делу в отношении Романова Николая Васильевича просил признать подсудимого виновным по части 1 статьи 330, части 3 статьи 148, п. п. "в", "д" части 3 статьи 110.1 УК РФ и назначить окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сказала собеседница агентства.
В конце сентября бывшему схимонаху Сергию предъявили обвинение по статье об экстремизме в составе организованной группы.
В рамках другого уголовного дела Романова обвиняют в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Вину он не признает.
Летом 2020 года стало известно, что Романов сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, тем самым совершив церковный переворот. Он выставил у монастыря охрану из казаков и заявил, что его противникам придется брать территорию силой.
Среднеуральский женский монастырь оказался в центре внимания после того, как схимонах Сергий в своих проповедях начал говорить о коронавирусе как о псевдопандемии. Как следствие, церковный суд лишил его сана, а позже отлучил от церкви за незаконные богослужения.
Гособвинение попросило приговорить экс-схимонаха Сергия к 4 годам колонии
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