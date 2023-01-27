Суд в Москве приговорил экс-схимонаха Сергия к 5,5 года колонии по второму делу

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) к 5,5 года лишения свободы по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Его помощника приговорили к пяти годам тюремного заключения в колонии общего режима.

"Суд признал виновными Романова и Могучева по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы")", – говорится в сообщении.

С учетом первого приговора Романов проведет в колонии общего режима 7 лет.

Суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, в июле 2020 года. Ранее его запретили в служении после нарушения запрета на проповеди. Его также лишили права носить наперсный крест.

Как стало известно летом 2020 года, экс-схимонах Сергий сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, тем самым совершив церковный переворот. Он выставил у монастыря охрану из казаков и заявил, что его противникам придется брать территорию силой.



Бывший схимонах Сергий не согласился с обвинениями в свою сторону

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