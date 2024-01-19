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19 января, 17:18

Происшествия

Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о разжигании розни

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Столичный Замоскворецкий суд арестовал главу межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по делу о возбуждении ненависти после его публикации с оскорблениям в адрес участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Уточняется, что его заключили под стражу до 17 марта.

Баратов обвиняется в преступлениях, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении Баратова после его публикации. По данным следствия, в декабре прошлого года Баратов разместил на личной странице в одной из соцсетей пост, унижающий достоинство граждан РФ, в том числе участников спецоперации на Украине.

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