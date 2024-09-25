Суд арестовал блогера Джумабоя после видео с оскорблениями в адрес россиянок

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Чертановский районный суд арестовал блогера Джумабоя (настоящее имя Салмон Раджабзода), который обвиняется по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщается на сайте суда.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раджабзода С. Д. удовлетворено", – говорится в сообщении.

Блогер обвиняется по части 2 статьи 282 ("Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности организованной группой"). По данным следователей, он публиковал постановочные видеоролики, на которых высмеивал девушек славянской внешности.

Ему может грозить до шести лет колонии. Кроме того, инстанция может запретить блогеру администрировать страницы в Сети. Джумабой с января находился под домашним арестом, однако столичный суд отправил его в СИЗО.

Ранее нижегородский комик Дмитрий Гаврилов был арестован на 13 суток за одно из выступлений, которое содержит уничижительные высказывания в адрес россиян. В его ролике на YouTube содержатся признаки унижения человеческого достоинства по признакам национальности, языка и происхождения. Гаврилов признал свою вину в совершении административного правонарушения.

