Столичный суд оштрафовал бойца ММА Магомеда Исмаилова по делу о разжигании вражды

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Таганский суд Москвы оштрафовал бойца ММА Магомеда Исмаилова на 20 тысяч рублей по делу о разжигании ненависти и вражды. Об этом заявили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал Исмаилова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Ранее столичный суд приговорил двух поэтов Егора Штовбе и Артема Камардина к 5,5 и 7 годам лишения свободы соответственно по делу о публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности РФ и о разжигании ненависти во время чтения стихов на Триумфальной площади. Также в мае 2023 года суд назначил четыре года колонии третьему фигуранту дела – Николаю Дайнеко, признавшего вину и заключившегося сделку со следствием.