Суд заочно арестовал актрису Яну Троянову по обвинению в разжигании розни

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов/(Яна Троянова признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о разжигании ненависти, сообщает ТАСС.

Дело расследуется по статье о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку. Басманный суд арестовал ее заочно.

Троянову внесли в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. По данным Минюста РФ, актриса распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике. Она попыталась оспорить присвоенный ей статус, но Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил ее иск.

Позднее Троянова во время интервью изданию "Новая газета – Европа" (признано в РФ нежелательной организацией) публично заявила, что призыв к убийству людей русской национальности, в том числе детей, является заслуженным. В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить эти высказывания актрисы.

После этого прокуратура Москвы потребовала возбудить дело в отношении Трояновой. Ей грозит лишение свободы на 6 лет.

В июле текущего года Росфинмониторинг внес Троянову в перечень террористов и экстремистов.