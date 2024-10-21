Суд заочно приговорил блогера Камикадзе Ди к 8 годам колонии

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kamikadze_dead (Дмитрий Иванов признан в России иноагентом)

Тверской суд Москвы заочно назначил 8 лет колонии общего режима блогеру Дмитрию Иванову (внесен в реестр иноагентов в России), известному под псевдонимом Камикадзе Ди, по делу о распространении фейковой информации о российской армии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Мера пресечения будет отсчитываться с момента экстрадиции блогера или задержания в России. Также суд запретил Иванову администрировать сайты на протяжении 4 лет. Гособвинение требовало приговорить мужчину к 8 годам колонии общего режима и запретить администрирование сайтов в течение 4 лет.

Из оглашенного ранее в суде обвинительного заключения стало известно, что причиной возбуждения уголовного дела послужили его видео на YouTube от 17 и 18 марта 2022 года о событиях в Мариуполе, а также записи с критическими оценками официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Иванова в декабре 2022 года объявили в федеральный розыск.

В начале мая 2024 года суд заочно арестовал его. Блогер покинул РФ еще в 2017 году.

