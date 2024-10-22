Суд не стал рассматривать жалобу Дудя о включении его в перечень иноагентов

Фото: ТАСС/URA.RU/ZHABRIKOV VLADIMIR (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на иск признанного в РФ иноагентом блогера Юрия Дудя по поводу присвоенного ему статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняется, блогер подал жалобу из-за того, что его не уведомили должным образом о присвоении ему статуса иностранного агента.

Министерство юстиции РФ внесло Дудя в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в апреле 2022 года.

После этого журналист обратился с иском в Лефортовский суд Москвы, требуя снять с него данный статус. Однако суд принял решение отклонить иск видеоблогера.

После выхода интервью Дудя с дизайнером Артемием Лебедевым на блогера возбудили административное дело за то, что тот выпустил материал, в котором не указал маркировку иностранного агента. Однако позже Лефортовский суд Москвы вернул материалы дела в прокуратуру, поскольку выявил в них некоторые недостатки.