ТАСС: Понасенков признан иноагентом из-за 30 снятых в Италии антироссийских роликов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова (Евгений Понасенков признан в РФ иноагентом)

Публицист Евгений Понасенков (признан в России иностранным агентом) был включен в реестр иноагентов в том числе из-за 30 антироссийских роликов, пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Как говорится в документах, в видеороликах он ставит под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России.

"В период с 15.04.2022 года по 14.04.2023 года он неоднократно выезжал за пределы РФ, преимущественно в Италию, откуда было записано более 30 видеороликов", – говорится в материалах.

В них также отмечается, что контент публициста несет идею "превосходства европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем".

Кроме того, в своих видеороликах Понасенков неоднократно призывал к равнению России на государственное устройство стран ЕС.

В апреле 2022 года Понасенкова признали иностранным агентом. При этом он несколько раз пытался оспорить свой статус в суде.

Ранее следователи объявили в розыск певицу Елизавету Гырдымову, известную как Монеточка (признана в РФ иноагентом), по делу об уклонении от выполнения обязанностей иноагента.