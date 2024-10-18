Следствие объявило в розыск Монеточку по делу о неисполнении обязанностей иноагента

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Следователи объявили в розыск певицу Елизавету Гырдымову, известную как Монеточка (признана в РФ иноагентом), по делу об уклонении от выполнения обязанностей иноагента. Об этом со ссылкой на базу розыска МВД сообщает ТАСС.

"Гырдымова Елизавета Андреевна 1998 года рождения объявлена в розыск по статье УК", – указано в базе данных.

Монеточка была включена в реестр иноагентов в январе 2023 года. Исполнительница получала финансы от иностранных источников, а также собирала средства в поддержку Украины. Также она выразила несогласие с СВО.

После Монеточка дважды привлекалась к административной ответственности за несоблюдение статуса иноагента, продолжая распространять сообщения без указания на принадлежность к иностранному агенту.