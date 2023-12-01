Понасенков напомнил об идее забрать жилье историка Соколова и открыть там музей

Фото: ponasenkov.net (Евгений Понасенков признан в РФ иноагентом)

Историк Евгений Понасенков (признан в России иностранным агентом) заявил о выигрыше у своего оппонента, историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова судебного дела и еще раз напомнил об идее забрать его квартиру, пишет "Газета.ру".

По его словам, Савеловский районный суд якобы обязал Соколова выплатить ему 318 700 рублей, однако сейчас тот отбывает наказание в колонии.

"Если он не выплатит назначенные мне средства, то, наверное, придется забрать его квартиру на Мойке. В ней я организую Музей завистливых идиотов", – сказал Понасенков.

Историк добавил, что ему не жаль Соколова, так как последний якобы украл его научные концепции и идеи об истории Отечественной войны 1812 года, а затем перешел на оскорбления. Также Понасенков припомнил Соколову убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

"Соколов несколько раз грубейшим образом стащил мои концепции, важнейшие научные идеи – то есть не просто какие-то мелочи, а научные открытия. Все это знали, но я молчал, потому что я человек не конфликтный", – сказал он.

Убийство Ещенко произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. Согласно материалам следствия, доцент СПбГУ Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную.

В ночь на 9 ноября он захотел избавиться от тела жертвы. Мужчина расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пытался утопить останки в петербургской реке. Мужчину приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии за убийство аспирантки и незаконное хранение оружия.

Конфликт между признанным иноагентом Понасенковым и осужденным Соколовым начался в 2018 году и продолжается до сих пор. В апреле 2022 года блогера Понасенкова признали иностранным агентом. Ранее он несколько раз пытался оспорить свой статус в суде.

Режиссер Понасенков призвал перестать гонять на самокатах