Актриса Яна Троянова внесена в перечень террористов и экстремистов

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков (Яна Троянова признана в РФ иноагентом, внесена в перечень экстремистов и террористов)

Росфинмониторинг внес актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Троянову внесли в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. По данным Минюста РФ, актриса распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике. Она попыталась оспорить присвоенный ей статус, но Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил ее иск.

Позднее Троянова во время интервью изданию "Новая газета – Европа" (признано в РФ нежелательной организацией) публично заявила, что призыв к убийству людей русской национальности, в том числе детей, является заслуженным. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить это высказывания актрисы.

Затем прокуратура Москвы выявила признаки уголовного преступления в действиях Трояновой. В следственные органы направили материалы об уголовном преследовании актрисы, согласно статье "Возбуждение ненависти и вражды".

