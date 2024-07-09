09 июля, 17:25Шоу-бизнес
Актриса Яна Троянова внесена в перечень террористов и экстремистов
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков (Яна Троянова признана в РФ иноагентом, внесена в перечень экстремистов и террористов)
Росфинмониторинг внес актрису Яну Троянову (признана в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Троянову внесли в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. По данным Минюста РФ, актриса распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике. Она попыталась оспорить присвоенный ей статус, но Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил ее иск.
Позднее Троянова во время интервью изданию "Новая газета – Европа" (признано в РФ нежелательной организацией) публично заявила, что призыв к убийству людей русской национальности, в том числе детей, является заслуженным. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить это высказывания актрисы.
Затем прокуратура Москвы выявила признаки уголовного преступления в действиях Трояновой. В следственные органы направили материалы об уголовном преследовании актрисы, согласно статье "Возбуждение ненависти и вражды".
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