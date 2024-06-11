Глава СК поручил проверить высказывания Трояновой в поддержку убийства русских

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская (Яна Троянова признана в РФ иноагентом)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом в РФ), которая выступила в поддержку призыва к убийству русских людей, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее артистка во время интервью изданию "Новая газета – Европа" (признано в РФ нежелательной организацией) публично заявила, что призыв к убийству людей русской национальности, в том числе детей, является заслуженным.

Троянова также рассказала, что оказалась представительницей меньшинства, которое было предано Россией. Актриса утверждает, что зависимость от алкоголя развилась у нее именно из-за государства.

Глава комитета отдал Главному управлению СК РФ поручение об организации процессуальной проверки по данному инциденту. В ходе работы следователи должны будут дать правовую оценку словам актрисы.

Троянова была включена в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Минюст РФ пришел к заключению, что актриса распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике. Она предприняла попытку оспорить присвоенный ей статус, но Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил ее иск.

