В ГД раскритиковали ограничение доступа в школы детей мигрантов без знания русского

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции "Говорит Москва" раскритиковал инициативу ограничения доступа в школы детей мигрантов, слабо владеющих русским языком.

"Это заблуждение ума как минимум. Потому что на самом деле те, кто плохо знают русский язык, их надо учить русскому языку именно в школах, и воспитывать их надо там", – пояснил депутат.

По мнению парламентария, в противном случае дети иностранцев будут воспитываться в сектах, на улицах или рынках. Они также могут столкнуться с психологическими проблемами, что часто приводит к преступлениям.

В свою очередь, депутат Ярослав Нилов предложил отменить в России бесплатное обучение для детей мигрантов. Он считает, что деньги, выделенные на эти цели, можно было бы перенаправить на премии учителям и улучшение инфраструктуры учебных заведений.