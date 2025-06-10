В МВД заявили, что около половины детей мигрантов в России не учатся

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В России более 638 000 несовершеннолетних мигрантов. Около половины из них не учатся. Об этом в Госдуме заявил замглавы МВД России Игорь Зубов, передает РИА Новости.

"Всего в Российской Федерации находится 638 174 несовершеннолетних ребенка (мигрантов. – Прим. ред.), количество их уменьшается. То, что большая часть из них не учится, я думаю, что это не соответствует действительности", – сказал он.

Зубов уточнил, что в Москве находится 80 282 несовершеннолетних иностранца, из них обучаются только 25 000 детей.

На этой неделе депутаты ГД планируют приступить к обсуждению нового законопроекта по улучшению миграционной политики, рассказал ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В частности, инициатива обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием предоставлять сведения о детях мигрантов в территориальные подразделения МВД. Министерство, в свою очередь, должно будет направлять указанным органам информацию о регистрации или миграционном учете детей иностранцев.