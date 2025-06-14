Депутат Нилов предложил отменить бесплатное образование для детей мигрантов

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В российских школах необходимо отменить бесплатное обучение для детей мигрантов. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Что касается тех, кто в состоянии сдать тест и учиться, надо ставить вопрос о том, чтобы образование было платным. С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Пусть платит семья, работодатель, посольство, фонды, (иностранное. – Прим. ред.) государство, но не мы с вами со своих налогов", – сказал он в интервью ТАСС.

По его мнению, деньги на обучение детей мигрантов можно было бы использовать для премий учителям и улучшения инфраструктуры школ.

Парламентарий также отметил необходимость ограничения числа попыток сдачи экзамена по русскому языку для поступления в школу. Он назвал недопустимой ситуацию, когда регионы вынуждены искать средства в своих бюджетах для курсов, чтобы дети иностранцев могли получить необходимые знания и подготовиться к тесту.

Нилов добавил, что нельзя заставлять детей учить русский язык, если они не способны это сделать, и им не следует оставаться в стране.

"Одно дело, когда в семье разговаривают на русском языке, другое дело, когда приезжают из сельской местности, где родители уже какое поколение сами не разговаривают на русском языке. Поэтому нужно, конечно, стимулировать изучение русского языка там, на их родине", – пояснил депутат.

Он предложил открывать больше российских школ за рубежом и предоставлять там, в том числе дистанционную возможность проходить соответствующие курсы и учить язык, чтобы в РФ дети могли приехать уже подготовленными.

Нилов также напомнил, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обмене данными между МВД и муниципалитетами. Это позволит предотвратить обучение в школах нелегальных мигрантов, заключил он.

В 2025 году был принят Федеральный закон, который запрещает зачислять в образовательные учреждения детей мигрантов без соблюдения особых требований. Среди них – достаточный уровень знания русского языка, подтвержденного в ходе тестирования.

Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, всего 27 детей мигрантов из 1 762 сдали экзамен по русскому языку для поступления в школу. В принятии документов было отказано 81% заявителей, в том числе по причине установления недостоверных сведений о них.