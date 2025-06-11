Глава МВД РФ призвал не сдавших дактилоскопию мигрантов покинуть страну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал оставшихся без работы, отчисленных из вуза и не прошедших дактилоскопию мигрантов покинуть Россию. Его слова передает официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По мнению Колокольцева, на улице и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих в РФ мигрантов, которые "не приносят пользу для российского общества". Кроме того, министр призвал исключить факты скопления приезжих в миграционных подразделениях.

Министр заявил, что о проблемах в организации приема документов свидетельствуют фото и видео очередей, которые иногда распространяются в Сети. Он объяснил, что это вызывает негативную реакцию у местных граждан. Именно поэтому министр потребовал принимать и оформлять документы без ажиотажа.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы на этой неделе планируют приступить к обсуждению нового законопроекта, направленного на улучшение миграционной политики. Инициатива обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием предоставлять данные о детях мигрантов в территориальные подразделения МВД.

После этого МВД должно будет направить информацию о регистрации или миграционном учете детей иностранных граждан органам управления образованием. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, это позволит быстро обмениваться данными о правомерности пребывания ребенка и его родителей в России.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект, согласно которому регионы страны смогут сами устанавливать правила для проживания мигрантов. Его внесет партия "Новые люди". Если инициативу примут, то регионы смогут ограничивать количество иностранцев в одной квартире и устанавливать дополнительные требования к уровню владения русским языком.

