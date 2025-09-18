Путин: власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции в РФ не существует

Фото: ТАСС/Олег Елков

Власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует, заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

Президент также отметил, что это "чувствительная сфера" для граждан РФ, подчеркнув, что эти вопросы необходимо решать и держать их в поле зрения "постоянно". Однако, по словам Путина, многие решения по вопросам сферы миграционной политики уже приняты, но нужно добиться их исполнения.

В ходе встречи руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов предложил отменить патентную систему для трудовых мигрантов.

"Надо подумать. Здесь она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать", – ответил президент.

Ранее партия СРЗП внесла в Госдуму законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить с собой членов семей. Исключение будет сделано для граждан Республики Белоруссия и высококвалифицированных иностранных специалистов.

По словам Миронова, эта норма является важным шагом на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов в целях безопасности и защиты прав российских граждан.

