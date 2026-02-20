Песков заявил, что Москва не строит завышенных ожиданий от переговоров по Украине

Фото: kremlin.ru

У Москвы нет завышенных ожиданий в контексте переговорного процесса по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный. И он растянут и по времени", – добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о продлении санкций в отношении России на год. Данное решение связано с продолжающимся конфликтом на Украине. Одновременно с этим в стране был продлен режим чрезвычайного положения.

В своем официальном указе Трамп отметил, что ситуация на Украине по-прежнему рассматривается Штатами как угроза национальной безопасности и внешнеполитическим интересам страны, что требует от администрации Белого дома принятия соответствующих мер.

17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

По завершении второго дня дискуссий он охарактеризовал их как сложные, но конструктивные, и сообщил о планах проведения следующего раунда в ближайшем будущем.