20 февраля, 13:20Политика
Песков заявил, что Москва не строит завышенных ожиданий от переговоров по Украине
Фото: kremlin.ru
У Москвы нет завышенных ожиданий в контексте переговорного процесса по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный. И он растянут и по времени", – добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о продлении санкций в отношении России на год. Данное решение связано с продолжающимся конфликтом на Украине. Одновременно с этим в стране был продлен режим чрезвычайного положения.
В своем официальном указе Трамп отметил, что ситуация на Украине по-прежнему рассматривается Штатами как угроза национальной безопасности и внешнеполитическим интересам страны, что требует от администрации Белого дома принятия соответствующих мер.
17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.
По завершении второго дня дискуссий он охарактеризовал их как сложные, но конструктивные, и сообщил о планах проведения следующего раунда в ближайшем будущем.