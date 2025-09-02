Хирург Бутенко: подрезание уголков рта грозит необратимыми нарушениями мимики

Среди подростков появился очередной опасный тренд: в погоне за мнимой красотой они надрезают уголки рта. О том, чем это опасно, а также других спорных увлечениях подростков и их причинах расскажет Москва 24.

"Новый вид селфхарма"

В российских соцсетях завирусился новый опасный тренд: дети наносят себе увечья, надрезая уголки губ. На это обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.



Екатерина Мизулина глава "Лиги безопасного интернета" Жесть. В TikTok подростки снимают видео, как они разрезают уголки губ, чтобы "сделать рот визуально шире". Родителям школьников на заметку.

При этом операции дети проводят дома, в одиночестве или вместе с друзьями. Кроме того, в Сети можно найти ролики с неудачными последствиями таких экспериментов, вроде воспаления и других осложнений.

Это не первый случай, когда опасные тренды становятся популярными среди школьников. Например в июле подростки начали вставлять себе в глаза булавки, чтобы те "трендово висели".

"По-моему, это новый вид селфхарма. Не делайте так, это очень опасно", – предупредила тогда Мизулина.

Еще один опасный челлендж предлагал добиться химического ожога на руке с использованием дезодоранта. В ответ на это врачи подчеркивали, что такие "развлечения" повреждают глубокие слои кожи, вызывают волдыри и требуют обязательной медицинской помощи.

Необратимые последствия и крик о помощи

За желанием подростков прибегнуть к самостоятельной операции для "широкой улыбки" стоят необратимые последствия. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко.

"При челюстно-лицевых операциях мы сталкиваемся с нервами. Есть лицевой, который затрагивает все мышцы, отвечающие за мимику. При неправильных действиях происходит повреждение этих нервов. Соответственно, у человека может произойти, например, опущение губы, что повлечет невозможность сомкнуть рот", – сказал он.





Олег Бутенко стоматолог, челюстно-лицевой хирург Основой для губ является круговая мышца рта. И при проблемах с ней нарушаются и артикуляция, выговаривание звуков. Иногда эти последствия могут быть необратимыми. Например, если нерв будет перерезан, то впоследствии нужна значительная реабилитация, и некоторые даже делают кросс-пластику.

Как объяснил эксперт, при повреждении нерва необходимо пересаживать донорскую зону, а затем на протяжении длительного времени, порядка двух-трех лет, посредством электростимуляции добиваться возвращения всех функций.

"Если человек начинает самостоятельно себе что-то подрезать, то он травмирует и сосуды, и нервы, и мышцы. Это может привести к непредсказуемым последствиям. И такое "новшество" очень опасно", – пояснил Бутенко.

При этом клинический психолог и нейропсихолог Светлана Колобова согласна с тем, что разрезание рта, булавки в глазах и другое – не что иное, как проявление селфхарма.

"Считать, что это способ привлечения внимания, – неправильно, это очень поверхностный взгляд на проблему. Это симптом глубокого эмоционального страдания, с которым подросток не может справиться, и это нельзя игнорировать", – объяснила специалист.

В подобной ситуации Колобова посоветовала родителям ни в коем случае не устраивать скандалы и не упрекать ребенка в том, что это манипуляция.

"Нельзя обесценивать то, что чувствует подросток", – подчеркнула она.

Если взрослый заметил, что ребенок стал замкнутым, более раздражительным, у него появились трудности с выражением эмоций, вспышки гнева, то это прямой повод обратиться к клиническому психологу, заключила Колобова.