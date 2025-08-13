Врач Алексанян: операция по созданию ямочек на щеках может вызвать паралич лицевого нерва

В России набирает популярность операция по созданию ямочек на щеках – димплэктомия, сообщили СМИ. Чем опасна процедура и кому она противопоказана, разбиралась Москва 24.
Искусственная миловидность
Бьюти-тренд на бэбифейс – мягкие черты лица – становится все более востребованным: жительницы России стали чаще обращаться к хирургам, чтобы сделать на щеках ямочки и таким образом придать лицу миловидность, сообщил телеграм-канал Mash. В основном женщины вдохновляются фотографиями звезд с ярко выраженными ямочками, в частности модели Миранды Керр.
В связи с ростом популярности процедуры повысились и цены на нее. Если раньше пациенты отдавали за хирургическое вмешательство около 15 тысяч рублей, то теперь придется потратить 25 тысяч.
Однако следовать тренду эксперты не советуют. Врач-терапевт Видновской больницы Зарема Тен предупредила в беседе с изданием "Подмосковье сегодня", что набирающая популярность операция имеет свои риски.
По ее словам, димплэктомия нарушает естественную анатомию функции мышцы щеки.
Эксперт добавила, что это может обернуться нарушением функций мышцы. Кроме того, со временем есть вероятность появления изменений в симметрии улыбки.
Терапевт также отметила, что в более зрелом возрасте они преобразуются в глубокие морщины.
"С годами, при потере объема щек (естественный процесс старения или после значительного похудения), искусственные ямочки могут превратиться из милых впадинок в глубокие, неестественные впадины, подчеркивающие дефицит объема и старящие лицо. Исправить это потом будет сложно", – подчеркнула специалист.
Нарушенная анатомия
Пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что в целом димплэктомия не опасна при условии участия опытного и квалифицированного специалиста. Однако в определенных случаях процедура может обернуться тяжелыми последствиями.
"Операция заключается в том, что на слизистой, внутри ротовой полости, делают надрез, а потом с помощью шва стягивают вместе мышцу и кожу. После этого на щеке появляется ямочка", – объяснил эксперт.
При этом эксперт отметил, что, несмотря на обсуждения в СМИ, он не заметил на практике сильного ажиотажа вокруг димплэктомии.
"На мой взгляд, сегодня больше популярна операция по удалению комков Биша, которая делает лицо визуально более худым и тоже способствует образованию небольшой ямочки на щеке", – заключил Алексанян.
В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 отметила, что желание изменить себя путем хирургических вмешательств (если это не прямое показание) имеет психологическую причину, которая заключается в непринятии себя.
"Например, ямочки на щеках – эстетическая операция, не требующая показаний, некая дань моде или эталону. И подвержены ей те, кто сомневаются в своей внешности. То есть это попытка компенсировать внутреннюю неуверенность и желание понравиться", – объяснила эксперт.
Эксперт добавила, что также комплексы появляются у ребенка из-за постоянных попыток родителей "улучшить" его. Тем самым взрослые дают понять, что с внешностью что-то не так, после чего с возрастом ребенок продолжает улучшать себя самостоятельно. В том числе и с помощью нездоровых способов.
Психолог подчеркнула, что "переделка" себя – это тревожный симптом психического расстройства, степень которого уже определяет специалист. Условно здоровый человек не станет ложиться "под нож" без показаний, заключила Сулим.