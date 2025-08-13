Врач Алексанян: операция по созданию ямочек на щеках может вызвать паралич лицевого нерва

В России набирает популярность операция по созданию ямочек на щеках – димплэктомия, сообщили СМИ. Чем опасна процедура и кому она противопоказана, разбиралась Москва 24.

Искусственная миловидность

Бьюти-тренд на бэбифейс – мягкие черты лица – становится все более востребованным: жительницы России стали чаще обращаться к хирургам, чтобы сделать на щеках ямочки и таким образом придать лицу миловидность, сообщил телеграм-канал Mash. В основном женщины вдохновляются фотографиями звезд с ярко выраженными ямочками, в частности модели Миранды Керр.

В связи с ростом популярности процедуры повысились и цены на нее. Если раньше пациенты отдавали за хирургическое вмешательство около 15 тысяч рублей, то теперь придется потратить 25 тысяч.

Однако следовать тренду эксперты не советуют. Врач-терапевт Видновской больницы Зарема Тен предупредила в беседе с изданием "Подмосковье сегодня", что набирающая популярность операция имеет свои риски.

По ее словам, димплэктомия нарушает естественную анатомию функции мышцы щеки.





Зарема Тен врач-терапевт Щечная мышца – это тонкий, но важный слой, участвующий в жевании, мимике (особенно улыбке), удержании пищи во рту. Ее целенаправленное повреждение (иссечение) – это вмешательство в сложную биомеханику лица.

Эксперт добавила, что это может обернуться нарушением функций мышцы. Кроме того, со временем есть вероятность появления изменений в симметрии улыбки.

Терапевт также отметила, что в более зрелом возрасте они преобразуются в глубокие морщины.

"С годами, при потере объема щек (естественный процесс старения или после значительного похудения), искусственные ямочки могут превратиться из милых впадинок в глубокие, неестественные впадины, подчеркивающие дефицит объема и старящие лицо. Исправить это потом будет сложно", – подчеркнула специалист.

Нарушенная анатомия

Пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что в целом димплэктомия не опасна при условии участия опытного и квалифицированного специалиста. Однако в определенных случаях процедура может обернуться тяжелыми последствиями.

"Операция заключается в том, что на слизистой, внутри ротовой полости, делают надрез, а потом с помощью шва стягивают вместе мышцу и кожу. После этого на щеке появляется ямочка", – объяснил эксперт.





Тигран Алексанян пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор При этом все вмешательства имеют свои показания и противопоказания. Например, девушкам с малой долей подкожного жира димплэктомия не подойдет, так как результат может некрасиво выглядеть с анатомической точки зрения. Также это сложная зона, где проходят нервы, и если их задеть, может случиться паралич лицевого нерва, после чего мимика исказится.

При этом эксперт отметил, что, несмотря на обсуждения в СМИ, он не заметил на практике сильного ажиотажа вокруг димплэктомии.

"На мой взгляд, сегодня больше популярна операция по удалению комков Биша, которая делает лицо визуально более худым и тоже способствует образованию небольшой ямочки на щеке", – заключил Алексанян.

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 отметила, что желание изменить себя путем хирургических вмешательств (если это не прямое показание) имеет психологическую причину, которая заключается в непринятии себя.

"Например, ямочки на щеках – эстетическая операция, не требующая показаний, некая дань моде или эталону. И подвержены ей те, кто сомневаются в своей внешности. То есть это попытка компенсировать внутреннюю неуверенность и желание понравиться", – объяснила эксперт.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Причин изменить себя очень много, и они часто возникают в детстве. Например, ребенок мог не получать необходимое внимание, высмеивался родными или сверстниками из-за внешности. Либо его совсем игнорировали или же твердили, что он некрасивый.

Эксперт добавила, что также комплексы появляются у ребенка из-за постоянных попыток родителей "улучшить" его. Тем самым взрослые дают понять, что с внешностью что-то не так, после чего с возрастом ребенок продолжает улучшать себя самостоятельно. В том числе и с помощью нездоровых способов.

Психолог подчеркнула, что "переделка" себя – это тревожный симптом психического расстройства, степень которого уже определяет специалист. Условно здоровый человек не станет ложиться "под нож" без показаний, заключила Сулим.